Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеве городе Запорожье.

"В Запорожье громко! Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объемный взрыв", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов также добавил, что сообщит о подробностях случившегося позже.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что в результате падения двух ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на жилой дом в Запорожье погибли три человека. В доме обрушились три этажа. Разрушенными после инцидента оказались 10 квартир.

До этого он заявил, что число бойцов украинской стороны на запорожском направлении за неделю увеличилось на 5 тысяч человек. Тем не менее Рогов отметил, что запорожская линия боевого соприкосновения остается стабильной, увеличение числа боевиков не повлияло на происходящее.

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