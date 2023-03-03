Пять человек пострадали при взрыве гранаты в суде в столице Черногории

Фото: rtcg.me

Пять человек получили ранения при взрыве гранаты в холле Основного суда в Подгорице в Черногии. Об этом сообщается на портале Vijesti.

Как сообщили изданию в местной полиции, инцидент произошел около 11:35 по местному времени (в 13:35 по московскому времени). Организатором произошедшего стал 39-летний мужчина. Предполагается, что он взорвал ручную гранату. Злоумышленник скончался на месте.

В настоящее время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Информация о еще четверых раненых остается неизвестной.

До этого более 20 человек погибли при захвате отеля Hayat террористами из группировки "Аш-Шааб" (признана в РФ террористической и запрещена) в сомалийской столице Могадишо. Ранения получили не менее 117 находившихся в отеле в момент ЧП. Террористы удерживали заложников около 30 часов.



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