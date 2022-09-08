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13:53

В СВР назвали цель теракта у посольства России в Кабуле

происшествияза рубежом

Фото: youtube.com/Ariana News

Целью теракта у посольства РФ в Кабуле был срыв стабилизации ситуации в Афганистане и недопущение укрепления позиций России в этой стране. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Наметившиеся подвижки в нормализации ситуации в ИРА (Исламской Республики Афганистан. – Прим. ред.) явно не устраивают США и их союзников. <...> В условиях глобального противостояния с Россией Запад стремится не допустить укрепления позиций и влияния нашей страны в Афганистане", – отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что присутствие западных стран в Афганистане привело лишь к его деградации с точки зрения экономики и безопасности, а отказ от сотрудничества в вопросе борьбы с экстремизмом привел к усилению активности террористов в этой ближневосточной стране. Борьба с радикальными течениями невозможна без скоординированных действий мирового сообщества, считают в СВР.

"Заигрывание с экстремистами неизбежно ведет к росту угроз международной безопасности и новым терактам", – подытожили в ведомстве.

Утром 5 сентября на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице прогремел взрыв. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь, а позже выяснилось, что один из погибших – военнослужащий пограничного отряда ФСБ РФ.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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