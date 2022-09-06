Военнослужащий из Тувы погиб при взрыве в Кабуле

Фото: телеграм-канал MASH

Военнослужащий из Тувы Адыгжы Кужугет погиб в результате взрыва, который произошел накануне около посольства РФ в афганском Кабуле. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол в своем телеграм-канале.

"5 сентября рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв. Его совершил боевик-смертник. Погибли двое сотрудников дипломатической миссии, пострадали афганские граждане. Одним из погибших оказался сын Республики Тыва, военнослужащий 29-го пограничного отряда ФСБ России Адыгжы Кужугет", – написал Кара-оол.

Он отметил, что военнослужащий обеспечивал охрану посольства РФ.

Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

