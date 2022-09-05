В МИД РФ заявили о гибели двух сотрудников российской дипмиссии из-за взрыва в Кабуле

Фото: телеграм-канал SHOT

Два сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва в Кабуле, заявили в МИД России.

"5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что российское посольство находится на связи со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве у посольства РФ в Кабуле погибли и пострадали не менее 25 человек.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания посольства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на полицию отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник.