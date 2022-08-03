4 человека пострадали при взрыве в жилом доме в окрестностях Баку

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Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в азербайджанском городе Хырдалан. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС республики сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Погибших нет. По данным министерства здравоохранения Азербайджана, двое пострадавших госпитализированы с ожогами, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

"Еще один пострадавший был госпитализирован с баротравмой. Кроме того, один из находившихся в здании жильцов поступил к медикам с признаками отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают спасатели, медики и пожарные. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

Ранее сообщалось, что отец, мать и ребенок пострадали при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. В результате произошло обрушение половины дома. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок – травмы головы.

ЧП произошло в частном доме, где проживали пять семей. После взрыва возгорания не последовало. Причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.