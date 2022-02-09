Пять человек пострадали при взрыве газа в гараже в Тюмени

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Взрыв газа произошел в гараже в Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, после взрыва часть постройки обрушилась. В результате пострадали 5 человек.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что отец, мать и ребенок пострадали при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. В результате произошло обрушение половины дома. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок – травмы головы.

ЧП произошло в частном доме, где проживали пять семей. После взрыва возгорания не последовало. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.

По данному факту прокуратура Московской области начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.