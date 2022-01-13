Взрыв газа произошел в жилом доме на Сахалине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Троицкое на Сахалине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального главка МЧС.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на четверг, 13 января, пожар одновременно произошел в двух квартирах в разных домах. Инцидент случился из-за скачка давления газа.

В результате в квартире по улице Невельской, дом 2г, загорелась газовая колонка. Пожар распространился на площади в 18 квадратных метров.

В то же время в доме номер 4 взорвался газовый бойлер. Из-за этого на кухне квартиры возникло возгорание площадью 9 квадратных метров. Из здания спасатели эвакуировали 20 человек.

В результате инцидента пострадала одна жительница. Она была госпитализирована в больницу Южно-Сахалинска.

"На данный момент работают специалисты газовой аварийной службы, которые устанавливают возможные причины происшествия", – рассказали в МЧС.

Как отметили очевидцы, в доме номер 4 в результате взрыва выбило окна и двери. Кроме того, рухнул один из балконов.

“Нас разбудили соседи, сказали, что произошел взрыв газового оборудования. <...> Нам отключили электричество, горячую воду, отопление и сам газ, естественно. Вскоре должны все восстановить”, – сообщил местный житель.

По факту случившегося областная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. Сотрудники планируют оценить исполнение законодательства о газоснабжении.

Ранее взрыв газового баллона произошел в Дзержинске. Горения не последовало, при этом обрушились внутренние перегородки кухни и частично – одна из несущих стен.

По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.