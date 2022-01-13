Взрыв газа произошел в жилом доме на Сахалине

03:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Троицкое на Сахалине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы регионального главка МЧС.
Как рассказали в ведомстве, в ночь на четверг, 13 января, пожар одновременно произошел в двух квартирах в разных домах. Инцидент случился из-за скачка давления газа.
В результате в квартире по улице Невельской, дом 2г, загорелась газовая колонка. Пожар распространился на площади в 18 квадратных метров.
В то же время в доме номер 4 взорвался газовый бойлер. Из-за этого на кухне квартиры возникло возгорание площадью 9 квадратных метров. Из здания спасатели эвакуировали 20 человек.
В результате инцидента пострадала одна жительница. Она была госпитализирована в больницу Южно-Сахалинска.
"На данный момент работают специалисты газовой аварийной службы, которые устанавливают возможные причины происшествия", – рассказали в МЧС.
Как отметили очевидцы, в доме номер 4 в результате взрыва выбило окна и двери. Кроме того, рухнул один из балконов.
“Нас разбудили соседи, сказали, что произошел взрыв газового оборудования. <...> Нам отключили электричество, горячую воду, отопление и сам газ, естественно. Вскоре должны все восстановить”, – сообщил местный житель.
По факту случившегося областная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. Сотрудники планируют оценить исполнение законодательства о газоснабжении.
Ранее взрыв газового баллона произошел в Дзержинске. Горения не последовало, при этом обрушились внутренние перегородки кухни и частично – одна из несущих стен.
По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: