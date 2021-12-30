Взрыв газа произошел в жилом доме в Туапсе

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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

В результате ЧП пострадал хозяин квартиры, в которой произошел взрыв. По данным медиков скорой помощи, у мужчины обгорели волосы.

Ранее взрыв газового баллона привел к пожару в жилом доме в Ялте. В результате аварии пострадали два человека, один был эвакуирован. В МЧС сообщили, что произошло обрушение межэтажных деревянных перекрытий.

