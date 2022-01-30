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Происшествия

10:43 (обновлено 30.01.2022 11:22)

Три человека пострадали при взрыве газа в Серпухове

происшествия

Фото: МЧС России

Отец, мать и ребенок пострадали при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. В результате произошло обрушение половины дома, сообщили ТАСС в МЧС России.

"В 08:48 по московскому времени поступил сигнал по адресу: Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ЧП произошло в частном доме, где проживало пять семей. После взрыва возгорания не последовало. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок – травмы головы.

По данному факту прокуратура Московской области начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее сообщалось, что четыре человека отравились угарным газом в Троицком округе Москвы. ЧП произошло в садовом товариществе "Ресурс" в поселке Рассудово. Пострадавшие госпитализированы.

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