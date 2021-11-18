СК в Подмосковье возбудил дело об отравлении угарным газом семьи, вернувшейся из Египта

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом вернувшейся из Египта семьи в Домодедове. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб мужчина, а также были госпитализированы его супруга и двое детей (части 2 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело мужчины, а также находившиеся в бессознательном состоянии его супруга и двое пятилетних детей были обнаружены в частном доме в Домодедове 16 ноября. Один из детей, когда пришел в себя, рассказал, что за день до этого семья вернулась из Египта, тогда у всех проявились первые признаки недомогания в виде рвоты.

"Согласно полученным предварительным результатам эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия", – добавили в СК.

Отмечается, что был изъят котел, назначена строительно-техническая экспертиза. Также будет исследован дымоход, продукты питания и напитки.

"Также проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин отравления остальных членов семьи", – заключили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что полиция в Москве организовала проверку после госпитализации с признаками отравления беременной балерины Большого театра Марианы Гомес.

По данным источника, вечером 16 ноября женщина приняла некие сильнодействующие таблетки в квартире в Леонтьевском переулке.