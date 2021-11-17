Тело мужчины и женщину с двумя детьми без сознания обнаружили в доме под Домодедовом

13:16
Фото: mosobl.sledcom.ru
В частном доме в Домодедовском городском округе обнаружили тело мужчины и женщину с двумя детьми без сознания. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного управления СК РФ Ольга Врадий.
"Один из малолетних, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Арабской Республики Египет, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи", – отметила она.
По данному факту СК организовал проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они изымают продукты питания и напитки для проведения экспертиз.
Ранее в квартире на Большой Академической улице в Москве обнаружили мертвыми аспиранта биологического факультета МГУ и девушку. Также были найдены шприцы и свертки с неизвестным веществом. Следователи начали проверку.
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