Тело мужчины с протезами ног нашли на Комсомольской площади

03:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тело мужчины найдено на улице в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По его информации, труп обнаружили на Комсомольской площади возле ресторана Burger King в понедельник, 1 ноября.
Источник уточнил, что скончавшийся мужчина в возрасте 50–60 лет не имел обеих ног и использовал протезы.
"(Скончавшийся. – Прим. ред.) был одет в зимнюю куртку, толстовку камуфляжного цвета, водолазку и футболку цвета хаки, а также в темные штаны", – рассказал источник.
Он добавил, что на теле не было найдено следов насильственной смерти. По факту случившегося начата проверка.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области. Труп мужчины 1962 года рождения был найден в воскресенье, 31 октября, в селе Молчаново Молчановского района.
По информации СМИ, погибший являлся судьей в отставке.
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