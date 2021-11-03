Тело мужчины с протезами ног нашли на Комсомольской площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины найдено на улице в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его информации, труп обнаружили на Комсомольской площади возле ресторана Burger King в понедельник, 1 ноября.

Источник уточнил, что скончавшийся мужчина в возрасте 50–60 лет не имел обеих ног и использовал протезы.

"(Скончавшийся. – Прим. ред.) был одет в зимнюю куртку, толстовку камуфляжного цвета, водолазку и футболку цвета хаки, а также в темные штаны", – рассказал источник.

Он добавил, что на теле не было найдено следов насильственной смерти. По факту случившегося начата проверка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области. Труп мужчины 1962 года рождения был найден в воскресенье, 31 октября, в селе Молчаново Молчановского района.

По информации СМИ, погибший являлся судьей в отставке.