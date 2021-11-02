Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

00:30

СК возбудил дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ Следственного комитета.

Известно, что труп мужчины 1962 года рождения был найден в воскресенье, 31 октября, в селе Молчаново Молчановского района.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – рассказали в СК.

В рамках расследования следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, было осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз и опрошены свидетели.

По информации СМИ, погибший являлся бывшим судьей Молчановского районного суда в отставке. Утверждается, что вечером 30 октября он отдал свою машину на автомойку, но так и не вернулся за автомобилем.

Сообщается также, что тело погибшего было найдено обгоревшим. При этом официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела мужчины, женщины и восьмилетнего мальчика со следами насильственной смерти. По данным СМИ, убитые – бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и их восьмилетний сын.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, криминалисты и столичная прокуратура.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать