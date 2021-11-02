СК возбудил дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ Следственного комитета.
Известно, что труп мужчины 1962 года рождения был найден в воскресенье, 31 октября, в селе Молчаново Молчановского района.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – рассказали в СК.
В рамках расследования следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, было осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз и опрошены свидетели.
По информации СМИ, погибший являлся бывшим судьей Молчановского районного суда в отставке. Утверждается, что вечером 30 октября он отдал свою машину на автомойку, но так и не вернулся за автомобилем.
Сообщается также, что тело погибшего было найдено обгоревшим. При этом официального подтверждения данной информации не поступало.
Ранее в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела мужчины, женщины и восьмилетнего мальчика со следами насильственной смерти. По данным СМИ, убитые – бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и их восьмилетний сын.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, криминалисты и столичная прокуратура.
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