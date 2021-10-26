Убитыми в московской квартире оказались известный банкир с женой и сыном – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Убитыми в квартире на западе Москвы оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и их восьмилетний сын. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Убитые – бывший заместитель управляющего московским филиалом "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребенок", – рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что ранее Яхонтов был судим за преднамеренное банкротство банка и растрату.

Следователи рассматривают несколько версий убийства семьи, в том числе финансовую.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что Яхонтову было 57 лет, его жене – 39.

26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела мужчины, женщины и восьмилетнего мальчика со следами насильственной смерти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, криминалисты и столичная прокуратура.