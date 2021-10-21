Фигурантам дела о ритуальном убийстве подростка под Рязанью предъявили обвинение

Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Двоим фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Рязанской области.

"Бывшему отчиму и его сожительнице предъявлено обвинение в убийстве подростка, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – говорится в сообщении.

Свою вину фигуранты не признают.

По данным следствия, подросток пропал 8 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Тело мальчика нашли в лесу 13 октября с признаками насильственной смерти.

К преступлению оказались причастны бывший отчим мальчика 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения. На допросе Цикунов заявил, что убийство совершила его знакомая пока он ждал в машине. По его словам, Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело мальчика, а не убивать его.

Женщина же рассказала, что она вместе с Цикуновым поехала в поселок, чтобы посмотреть дом. По ее словам, мужчина зашел внутрь, а она осталась в машине. Через какое-то время, как уверяет подозреваемая, Цикунов попросил ее помочь убрать в доме, где она увидела кровь.

Суд арестовал фигурантов до 10 декабря 2021 года включительно.