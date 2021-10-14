В СК озвучили версию гибели пропавшего под Рязанью подростка

15:58
Фото: ryazan.sledcom.ru
Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых по делу о гибели подростка в Рязанской области – бывшего отчима мальчика 1969 года рождения, а также знакомую мужчины, мастера спорта по ачери-биатлону, жительницу Подмосковья 1992 года рождения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Следователи полагают, что несовершеннолетний был убит в результате действий обрядово-культового характера. Уточняется, что подозреваемые, по некоторым данным, практиковали окультизм.
Мальчик 2006 года рождения пропал 8 октября. Он проживал с семьей в поселке учхоза "Стенькино" Рязанского района. Его тело со следами насильственной смерти обнаружили накануне в колодце вблизи деревни Земенки.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
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