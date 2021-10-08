Пропавшего во время прогулки четырехлетнего мальчика нашли на юго-западе Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сотрудники Росгвардии смогли найти четырехлетнего мальчика, который ранее пропал во время прогулки на детской площадке на юго-западе города. Об этом информирует Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе городского управления Федеральной службы войск национальной гвардии, к дежурному экипажу на улице Марии Ульяновой обратился мужчина. Он сообщил, что его малолетний сын пропал с детской площадки в момент, когда жена разговаривала по телефону.
"Вскоре ребенок был обнаружен в соседнем дворе", – сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что мальчика вернули родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Липецке пропал семилетний мальчик. После школы ребенок не вернулся домой.
Позднее мальчика нашли в другой части города.
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