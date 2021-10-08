Пропавшего во время прогулки четырехлетнего мальчика нашли на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники Росгвардии смогли найти четырехлетнего мальчика, который ранее пропал во время прогулки на детской площадке на юго-западе города. Об этом информирует Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе городского управления Федеральной службы войск национальной гвардии, к дежурному экипажу на улице Марии Ульяновой обратился мужчина. Он сообщил, что его малолетний сын пропал с детской площадки в момент, когда жена разговаривала по телефону.

"Вскоре ребенок был обнаружен в соседнем дворе", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что мальчика вернули родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Липецке пропал семилетний мальчик. После школы ребенок не вернулся домой.

Позднее мальчика нашли в другой части города.