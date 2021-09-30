Пропавший в Липецке семилетний ребенок найден живым

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В Липецке сотрудники патрульно-постовой службы полиции нашли живым пропавшего утром семилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольгу Снежкову.

"Нашли его в другой части города, в районе торгового центра "Октябрьский". Предварительно, в отношении ребенка противоправные действия не совершались", – пояснила она.

По словам Снежковой, сейчас правоохранители выясняют, почему мальчик не вернулся домой после школы.

Ранее сообщалось, что в Липецке пропал учащийся 1-го класса средней школы № 14. 30 сентября в 11:00 по московскому времени он вышел из учебного заведения, и о дальнейшем его местонахождении не было известно.