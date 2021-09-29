Полиция организовала поиски девочек, пропавших в Екатеринбурге

Фото: Москва 24

Полиция совместно с поисковым отрядом "Прорыв" организовала поиски двух 14-летних девочек, сообщает РИА Новости.

"Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", – сказали волонтеры.

По информации местных СМИ, последний раз девочек видели с подругами в автобусе, который направлялся в город Березовский.

Уточняется, что обеих девочек зовут Ангелина. Рост первой составляет 152 сантиметра, у нее худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Также она носит очки. Ребенок был одет в:

куртку бирюзового цвета;

брюки черного цвета;

кроссовки белого цвета;

джемпер.

длинную куртку черного цвета;

джинсы темного цвета;

черные сапоги-берцы.