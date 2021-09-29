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Москва 24

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Происшествия

15:37

Полиция организовала поиски девочек, пропавших в Екатеринбурге

происшествия регионы

Фото: Москва 24

Полиция совместно с поисковым отрядом "Прорыв" организовала поиски двух 14-летних девочек, сообщает РИА Новости.

"Ведем поиски. Проверяем все свидетельства", – сказали волонтеры.

По информации местных СМИ, последний раз девочек видели с подругами в автобусе, который направлялся в город Березовский.

Уточняется, что обеих девочек зовут Ангелина. Рост первой составляет 152 сантиметра, у нее худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Также она носит очки. Ребенок был одет в:

  • куртку бирюзового цвета;
  • брюки черного цвета;
  • кроссовки белого цвета;
  • джемпер.

Рост второй девочки составляет 154 сантиметра. У нее среднее телосложение, карие глаза, короткие черные волосы, также носит очки. Она была одета в:

  • длинную куртку черного цвета;
  • джинсы темного цвета;
  • черные сапоги-берцы.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Красноярска пропали две школьницы 12 и 14 лет. Они вышли после уроков из школы № 3 на улице Чайковского и пропали, сейчас их разыскивают полиция и волонтеры.

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