В Москве полицейские нашли ушедшую из дома 11 сентября 15-летнюю девочку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции в Москве смогли найти 15-летнюю девочку, которая пропала 11 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД.

Известно, что с заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать девочки.

"Местная жительница сообщила, что ее 15-летняя дочь 11 сентября 2021 года ушла из дома и перестала выходить на связь", – утверждается в материале.

Позднее полицейским удалось установить, что ребенок находился у своего знакомого в Подмосковье. При этом противоправных действий в ее отношении не совершалось.

В данный момент девочку доставили домой.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края нашли двух девочек, которые считались пропавшими. В прокуратуре региона сообщалось, что школьницы могли уехать в соседний поселок из-за конфликта одной из них с матерью. Родители детей по данному происшествию заявлений не подавали, информация об их пропаже появилась в соцсетях.