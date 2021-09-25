Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02:38

В Москве полицейские нашли ушедшую из дома 11 сентября 15-летнюю девочку

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции в Москве смогли найти 15-летнюю девочку, которая пропала 11 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД.

Известно, что с заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась мать девочки.

"Местная жительница сообщила, что ее 15-летняя дочь 11 сентября 2021 года ушла из дома и перестала выходить на связь", – утверждается в материале.

Позднее полицейским удалось установить, что ребенок находился у своего знакомого в Подмосковье. При этом противоправных действий в ее отношении не совершалось.

В данный момент девочку доставили домой.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края нашли двух девочек, которые считались пропавшими. В прокуратуре региона сообщалось, что школьницы могли уехать в соседний поселок из-за конфликта одной из них с матерью. Родители детей по данному происшествию заявлений не подавали, информация об их пропаже появилась в соцсетях.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать