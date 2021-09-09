Найдены девочки, сбежавшие из дома на севере Красноярского края

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские нашли двух девочек, исчезнувших в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Найдены. Живы", – говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что пропавшие могли уехать в соседний поселок из-за конфликта с матерью одной из них.

Информация о пропаже девочек появилась накануне в соцсетях. Родители школьниц заявлений по данному факту не подавали.

По предварительным данным, 7 сентября несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. Утром 9 сентября их заметили в магазине в этой деревне, после чего девочки скрылись.

На поиски школьниц подняли весь личный состав ОМВД России по городу Лесосибирску, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.

На профилактических учетах родители и дети не состояли. В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.