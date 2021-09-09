Найдены девочки, сбежавшие из дома на севере Красноярского края

14:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские нашли двух девочек, исчезнувших в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Найдены. Живы", – говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре региона сообщили, что пропавшие могли уехать в соседний поселок из-за конфликта с матерью одной из них.
Информация о пропаже девочек появилась накануне в соцсетях. Родители школьниц заявлений по данному факту не подавали.
По предварительным данным, 7 сентября несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. Утром 9 сентября их заметили в магазине в этой деревне, после чего девочки скрылись.
На поиски школьниц подняли весь личный состав ОМВД России по городу Лесосибирску, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.
На профилактических учетах родители и дети не состояли. В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: