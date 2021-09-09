Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

09:02 (обновлено 09.09.2021 09:32)
Фото: прокуратура Москвы
Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Утром 9 сентября в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружен новорожденный ребенок. Девочке не больше суток от рождения. Малышку передали врачам, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у ребенка нет.
Прокуратура следит за обеспечением безопасности девочки. В рамках процессуальной проверки ведомство установит личности родителей ребенка и даст оценку их действиям.
Ранее младенца нашли в мусорном баке во дворе по улице Усачева в Хамовниках. Он был завернут в полиэтиленовый пакет. Ребенка сразу госпитализировали, а мать оперативно задержали.
В ходе допроса она объяснила, что решилась на этот поступок, поскольку испугалась ответственности и не была готова воспитывать новорожденную дочь.
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