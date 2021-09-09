Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

Фото: прокуратура Москвы

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из жилых домов на Литовском бульваре в столичном районе Ясенево. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Утром 9 сентября в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружен новорожденный ребенок. Девочке не больше суток от рождения. Малышку передали врачам, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у ребенка нет.

Прокуратура следит за обеспечением безопасности девочки. В рамках процессуальной проверки ведомство установит личности родителей ребенка и даст оценку их действиям.

Ранее младенца нашли в мусорном баке во дворе по улице Усачева в Хамовниках. Он был завернут в полиэтиленовый пакет. Ребенка сразу госпитализировали, а мать оперативно задержали.

В ходе допроса она объяснила, что решилась на этот поступок, поскольку испугалась ответственности и не была готова воспитывать новорожденную дочь.