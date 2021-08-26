Девочка, найденная в лесу в Смоленской области, выписана из больницы

В Смоленской области выписали из больницы 22-месячную девочку, которую почти 4 суток искали в лесу. В клинике малышку обследовали, она прошла курс восстановительных процедур и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Девочка пропала 17 августа. Ее искали полицейские, кинологи, водолазы и волонтеры – более 400 человек. Местность осматривали и с вертолета. Нашли ребенка 20 августа в лесу в 4-х километрах от дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.