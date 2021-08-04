На Симферопольском шоссе сгорел цементовоз. Он загорелся на 55-м километре прямо на ходу. На кадрах видно, что машина охвачена пламенем.

При этом никто не пострадал. Водитель успел выпрыгнуть из кабины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.