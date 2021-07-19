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Происшествия

12:15

Отец девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, рассказал о случившемся

происшествия ДТП видео Иван Базанов Мария Валиева

Эдуард Башкиров, отец девушки, которая насмерть сбила детей в Москве на улице Авиаторов, рассказал о случившемся.

"Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку, когда за рулем. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность и не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю. Я проанализировал", – рассказал Башкиров.

Он отметил, что девушка находится в тяжелом состоянии. По его словам, она принимает таблетки, также пришлось обратиться к услугам психолога.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.

В результате аварии мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, мальчик трех лет – перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети были госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он скончался в больнице.

Позднее стало известно о смерти еще одного сбитого в ДТП ребенка. В момент столкновения малыш был на беговеле.

По факту случившегося полиция открыла уголовное дело. Девушке, сбившей детей, суд назначил домашний арест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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