Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155

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Число погибших на западе Германии в результате разрушительного наводнения достигло 156 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные германской полиции.

"Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. Есть опасения, что погибших будет больше", – говорится в сообщении.

Также, по данным правоохранителей, в результате удара стихии пострадали в общей сложности 670 человек. В полиции не исключают, что данное число может возрасти.

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия насчитывается как минимум 45 погибших. Еще один человек погиб в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на юго-востоке Баварии из-за наводнения. Жителям района было рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицу.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.