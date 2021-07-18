Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155

09:05
Фото: AP Photo/Michael Probst
Число погибших на западе Германии в результате разрушительного наводнения достигло 156 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные германской полиции.
"Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. Есть опасения, что погибших будет больше", – говорится в сообщении.
Также, по данным правоохранителей, в результате удара стихии пострадали в общей сложности 670 человек. В полиции не исключают, что данное число может возрасти.
В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия насчитывается как минимум 45 погибших. Еще один человек погиб в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд.
Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на юго-востоке Баварии из-за наводнения. Жителям района было рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицу.
С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.
В Германии после ливней пропали более тысячи человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: