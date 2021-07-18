Железнодорожное сообщение Германии с Чехией остановили из-за наводнения

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Железнодорожное сообщение Германии с Чехией временно остановили из-за наводнения. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Deutsche Bahn.

Ранее власти Саксонской Швейцарии сообщили об остановке железнодорожного сообщения между немецким Бад-Шандау и чешским Дечином. Причиной стали наводнения и оползни в регионе.

Согласно сообщениям железнодорожного оператора Deutsche Bahn, ограничения на указанном участке сохранятся до второй половины дня воскресенья, 18 июля.

"Затронуты следующие маршруты дальнего следования: поезда ЕС Гамбург – Берлин – Дрезден – Прага", – подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что маршрут указанных поездов будет временно начинаться и заканчиваться в Дрездене.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на юго-востоке Баварии из-за наводнения. Жителям района было рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицу.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.

Кроме того, по данным СМИ, от последствий стихии погибли порядка 140 человек.