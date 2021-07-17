Число жертв наводнения в Германии достигло 133

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Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Отмечается, что не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, как минимум 90 – в Рейнланд-Пфальце.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.