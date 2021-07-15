Европу накрыло ливнями

В Германии жертвами наводнений стали 33 человека. Об этом сообщают местные СМИ. Десятки считаются пропавшими без вести. Над западом и юго-западом страны бушует циклон, дожди не прекращаются с понедельника, реки выходят из берегов.

Проливные дожди и в Нидерландах. Там ждут, что реки начнут выходить из берегов на этой неделе, потому что осадки не прекращаются.



В Бельгии жертвами потопа стали четыре человека. Еще один считается пропавшим без вести. Там ливни нанесли урон нескольким провинциям, пострадал и курортный город Спа. В залитых районах улицы превратились в реки, по которым несет машины, мебель из домов. В лесах Валонии начали эвакуировать детские лагеря.

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