В Италии вакцинировались 36% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение российского препарата "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств. По его словам, Италия сама не может признать вакцину, поскольку это противоречит правилам Евросоюза.

Сейчас, по словам посла, в Италии достаточно препаратов. Там вакцинированы более 36% населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.