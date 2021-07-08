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В мире

02:03

Момент нападения на президента Гаити попал на видео

происшествия за рубежом


Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Miami Herald, которая и опубликовала кадры. Сайт издания сейчас недоступен.

Уточняется, что застрелившие Моиза представились сотрудниками управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов (DEA).

"Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!", – кричит один из участников нападения.

В среду, 7 июля, на президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено вооруженное нападение. Главе государства нанесли смертельное огнестрельное ранение. Тогда же стало известно и о ранении первой леди страны.

Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сообщил, что за супругой Моиза выслали чартерный рейс, чтобы привести ее на лечение в Соединенные Штаты.

После убийства президента на территории республики ввели военное положение.

Моиз возглавил Гаити в 2017 году. Мятежники и ранее предпринимали попытки покушения на его жизнь. Попытка госпереворота и убийства президента была пресечена полицией в феврале 2021 года.

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