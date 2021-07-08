Момент нападения на президента Гаити попал на видео



Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Miami Herald, которая и опубликовала кадры. Сайт издания сейчас недоступен.

Уточняется, что застрелившие Моиза представились сотрудниками управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов (DEA).

"Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA!", – кричит один из участников нападения.

В среду, 7 июля, на президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено вооруженное нападение. Главе государства нанесли смертельное огнестрельное ранение. Тогда же стало известно и о ранении первой леди страны.

Позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сообщил, что за супругой Моиза выслали чартерный рейс, чтобы привести ее на лечение в Соединенные Штаты.

После убийства президента на территории республики ввели военное положение.

Моиз возглавил Гаити в 2017 году. Мятежники и ранее предпринимали попытки покушения на его жизнь. Попытка госпереворота и убийства президента была пресечена полицией в феврале 2021 года.