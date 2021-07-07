Неизвестные убили президента Гаити – СМИ

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Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения. Об этом сообщают местные СМИ, передает РИА Новости.

На данный момент сообщается об атаке неизвестных на резиденцию главы государства. О ранении президента сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф.

Помимо самого Моиза, была ранена и первая леди страны.

Подробности происшествия уточняются.

Весной 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что на него и его сыновей готовили покушение. Трое обвиняемых в преступном умысле признали свою вину.