Российское посольство прокомментировало арест президента Мали

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Посольство России в Республике Мали следит за ситуацией в стране после ареста временного президента и премьер-министра. В дипмиссии уточнили РИА Новости, что проверенных данных о причинах случившегося пока нет.

Там же добавили, что обстановка в столице страны остается спокойной: работают магазины, общественный транспорт и аэропорт.

"Безопасности и жизни российских граждан в настоящий момент ничто не угрожает", – подчеркнули в дипмиссии, добавив, что охрану посольства в штатном режиме обеспечивает полиция Мали.

Ранее сообщалось, что военные арестовали временного президента и премьер-министра Мали и отвезли их на базу Кати, расположенную рядом с городом Бамако. Президентская гвардия отказалась защищать главу государства, позволив военным его забрать.

В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров, заняли президентский дворец. Военную базу в районе Кати взяла под контроль группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара. Оппозиция требовала отставки главы государства, отвергая компромиссные варианты урегулирования.

