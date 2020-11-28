Сенатор Косачев считает, что США воспользовались убийством иранского ученого-ядерщика

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Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде может оказаться спусковым крючком для США для начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сенатор сообщает на странице в Facebook.

Речь идет об убийстве ядерщика, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана.

"Американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде", – пишет Косачев. По его словам, Центральное командование ВС Соединенных Штатов ранее сообщало о переброске из Германии в Объединенные Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16.

Как считает глава комитета Совета Федерации по международным делам, действия американцев показывают, что США готовятся к боевым действиям. "Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве", – обращает внимание Косачев.

Он подчеркнул, что убийство ученого можно охарактеризовать как теракт, совершенный для дестабилизации обстановки в регионе. В настоящий момент развитие ситуации зависит от объективности расследования Ираном убийства, уточняет сенатор.

27 ноября агентство Fars заявило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд. Позднее министерство обороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице.

Ранее президент Ирана пообещал ответить на убийство ученого-ядерщика.