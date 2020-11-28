Президент Ирана пообещал ответить на убийство ученого-ядерщика

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Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, сообщает ТАСС.

По его словам, врагам известно о храбрости иранского народа.

"Это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время", – заявил Роухани.

Физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит неизвестными накануне после обстрела автомобиля. Фахризаде скончался, несмотря на усилия врачей.

Убитый возглавлял организацию исследований и инноваций министерства обороны Ирана.

В ООН сделали заявление в связи с убийством иранского ядерщика Мохсена Фахризаде. В организации обеспокоены ситуацией вокруг случившегося.