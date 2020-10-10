Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Роухани

14:47
Фото: ТАСС/Zuma
Президент России Владимир Путин провел разговора с главой Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Тегерана. Российский и иранский лидеры обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Путин рассказал Роухани о мерах по урегулированию ситуации, которые предпринимаются при посредничестве России.
"Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования", – говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе разговора Путин и Роухани обсудили ситуацию, касающуюся реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Сторонами была отмечена важность сохранения данного соглашения.
Также главы государств затронули вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере. Также Путин и Роухани обсудили ситуацию с распространением коронавируса.
"Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине "Спутник V". В ходе беседы Хасан Рухани тепло поздравил Владимира Путина с прошедшим Днем рождения. Условлено о продолжении контактов", – исходит из текста сообщения.
Ранее Армения и Азербайджан объявили режим прекращения огня по итогам консультаций в Москве. Сообщалось, что перемирие в Нагорном Карабахе должно было наступить 10 октября в 12:00. Позже Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении провозглашенного режима, заявив о нападении на свои участки.
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