Минобороны Армении опровергло информацию о взятии азербайджанцами Гадрута

Фото: ТАСС/Celestino Arce Lavin/ZUMA

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг информацию о взятии Гадрута азербайджанскими войсками.

На своей странице в Facebook он заявил, что пребывает сейчас в этом населенном пункте. Ованнисян отметил, что видит в нем "только армян". О взятии Гадрута, находящемся на территории Нагорного Карабаха, ранее заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта. Он отметил, что продолжение противостояния может негативно отразиться на развитии региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ готова содействовать в мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, необходимо приступить к поиску дипломатического решения проблемы при условии прекращения всех боевых действий.

Алиев же заявил, что дал Армении "последний шанс" вернуться к формату мирных переговоров. Он отметил, что вооруженные силы Азербайджана укрепляют свои позиции, тем самым принуждая "агрессора" к миру.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.