Мишустин заявил о готовности РФ содействовать преодолению конфликта в Карабахе

Фото: AP Photo/Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова содействовать преодолению конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер отметил, что необходимо в короткие сроки прекратить боевые действия на данной территории.

"Нужно приступить к дипломатическому урегулированию конфликта, прекратив все боевые действия. Совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ Россия готова содействовать этому", – приводит его слова РИА Новости.

Премьер также выразил соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в ходе противостояния.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.