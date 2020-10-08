16:47
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе. Они находились в соборе Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши, по которому пришелся удар, сообщает Sputnik Армения.
"Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них – российские журналисты", – отмечает агентство.
В Армянском едином информационном центре обвинили ВС Азербайджана в нанесении удара по главному храму Шуши, построенному в XIX веке. В Баку ответили, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные попали в ловушку в Нагорном Карабахе. По его словам, военачальники Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге, благодаря чему сумели заманить военный корпус Азербайджана в коридор.
Пашинян также раскрыл тему последних разговоров с Владимиром Путиным. По его словам, стороны, в частности, обсуждали военные гарантии со стороны России.
"Россия – стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона", – отметил премьер-министр Армении.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.
Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон. По словам главы армянского Минздрава Арсена Торосяна, с начала эскалации конфликта погибли не менее 19 человек среди мирных жителей Нагорного Карабаха. Более 80 человек, по словам министра, получили ранения.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта (1992–1994 годы) Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами.
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