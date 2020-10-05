Минобороны Армении расценило успехи армии Азербайджана как временные

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Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян расценил успехи азербайджанской армии в конфликте в Нагорном Карабахе как временные, передает "Интерфакс".

Он отметил, что Азербайджан свои победы на фронте попытался закрепить видеоматериалами, на которых изображены доказательства нахождения их войск на территории армянских подразделений.

"Но это временные успехи, которые Азербайджан попытался представить в качестве больших побед", – сказал Ованнисян.

Он рассказал о том, что на южном направлении фронта удалось организовать ловушку для азербайджанских войск. Представитель Минобороны Армении отметил, что усилиями Армии обороны Карабаха удалось заманить противника, который в результате этого маневра потерял до 200 человек.

Конфликт между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, обострившийся 27 сентября, продолжается до сих пор. Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны захватила девять сел Джебраилского района. До этого ею были обстреляны города Шуши и Гянджи.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.