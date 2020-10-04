В Генпрокуратуре Азербайджана назвали число пострадавших при обстреле Гянджи

04 октября, 15:11
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетных ударов по городу Гянджа пострадали 32 человека. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным ведомства, огонь по городу с населением более 500 тысяч человек был открыт около 10 часов по местному времени.
"В результате, житель Гянджи Тунар Алиев погиб, 32 человека получили различные ранения, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре города и жилым домам. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой Генпрокуратуры", – подчеркнули в Генпрокуратуре.
В правоохранительных органах Азербайджана действия непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) расценили как нарушение требований Женевской конвенции. Против главы региона Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело по 14 статьям УК Азербайджана.
Ранее Арутюнян подтвердил факт нанесения ракетных ударов по городу Гянджа, однако подчеркнул, что поручил прекратить обстрелы "во избежание невинных жертв среди мирного населения". Глава НКР призвал Азербайджан также отказаться от боевых действий.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В Армении и Азербайджане, а также в Нагорно-Карабахской республике введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.
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