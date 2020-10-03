Азербайджан занял семь сел на линии соприкосновения в Карабахе – Алиев

Фото: Azerbaijan's Defense Ministry via AP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики заняли семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС.

Речь идет о селе Талыш Тертерского района, селах Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, а также селе Ашагы Абдульрахманлы Физулинского района.

До этого под контроль было взято село Мадагиз в агдеринском направлении линии соприкосновения.

Алиев принял решение о возвращении этому селу исторического названия Суговушан (в переводе с азербайджанского – "там, где сливаются воды").

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Обсуждение должно состояться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.