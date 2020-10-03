Пашинян назвал войну в Нагорном Карабахе беспрецедентной по масштабу

Фото: Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

"Уже неделя, как армянский народ в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) сопротивляется азербайджано-турецкой террористической атаке, отметил он в ходе обращения к нации по телевидению.

По его словам, противник задействовал сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев. Ссылаясь на военных экспертов, он отметил, что "такое не часто случалось в XXI веке в других концах света".

Страны оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион вышел из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут быть завершены только при условии, что Армения выведет свои войска с территории.