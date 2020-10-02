Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал уход Турции с Южного Кавказа условием перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

"Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа", – заявил Пашинян.

Ранее в министерстве иностранных дел Армении сообщили, что республика готова к переговорам по прекращению огня в Карабахе. В ведомстве заявили, что Армения будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Обе стороны заявляли об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение. Кроме того, в Азербайджане объявили частичную мобилизацию.

До этого Армения заявила о третьем сбитом самолете ВВС Азербайджана. Так, в армянском ведомстве говорили, что армия Карабаха уничтожила два азербайджанских самолета, два вертолета, а также шесть беспилотников.

