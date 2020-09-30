В МИД прокомментировали сообщения об иностранных наемниках в Карабахе

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В департаменте информации и печати министерства иностранных дел РФ сообщили, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков в зону нагорнокарабахского конфликта.

"Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона", – говорится на сайте ведомства.

В министерстве призвали руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования наемников в конфликте и по незамедлительному их выводу из региона.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой разразился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Ряд государств призвал стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

