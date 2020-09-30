Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

30 сентября, 11:14
Фото: РИА Новости
Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на Facebook.
По его словам, Азербайджан действует издалека, не входя в зону действия средств ПВО. Для этого используются ракеты "воздух – земля" дальнего действия.
Также Ованнисян утверждает, что Степанакерт зафиксировал переговоры пилотов на турецком языке.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нужно не разбираться, кто прав, кто виноват, а именно прекратить боевые действия.
Турция же заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку. Кроме того, турецкий лидер раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе. Накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве. В Анкаре и Баку это опровергли.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Песков прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе
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