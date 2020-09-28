Фото: AP Photo/Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец кризису в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

"Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно", – заявил он в ходе выступления в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, Армении нужно незамедлительно освободить Карабах, чтобы открыть путь для установления мира и стабильности в регионе. Он также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе.

"США, Россия и Франция до сегодняшнего дня, приблизительно 30 лет, эту проблему не могли решить. А теперь они все дают советы", – добавил Эрдоган.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил, что подразделения, которые ранее были переброшены Турцией из Сирии, сейчас уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе. По словам Тоганяна, в настоящий момент определить национальный состав данных группировок затруднительно.

При этом в министерстве обороны Азербайджана сообщали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.