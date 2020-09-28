Кадыров обратился с призывом к Азербайджану и Армении

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Армению и Азербайджан остановить кровопролитие.
Он выразил мнение, что Нагорный Карабах "стал кровоточащей раной", которой не дают зажить "определенные силы". По словам Кадырова, от этой боли страдают все народы Кавказа.
"Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров", – написал Кадыров в Telegram-канале.
Главы Чечни считает, что в ситуации не нужно искать того, кто выстрелил первым, так как продолжение войны уводит ситуацию "от разума и человечности".
Кадыров добавил, что "чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться", а также попросил ООН подключится к процессу урегулирования.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвиняют другу друга в провокациях и эскалации.
Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.
В Кремле выразили озабоченность из-за возобновления боестолкновений и призвали предпринять все необходимые усилия для прекращения военных действий.
Президент Карабаха объявил военное положение и всеобщую мобилизацию
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