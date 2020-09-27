Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Как уточнили в пресс-службе Кремля, инициатором разговора выступила армянская сторона.

"Россия серьезно озабочена из-за возобновления широкомасштабных боестолкновений. Для недопущения дальнейшей эскалации противостояния нужно предпринять все необходимые усилия и прекратить военные действия", – говорится в сообщении.

Накануне власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Пресс-секретарь президента нагорного Карабаха Ваграм Погосян также сообщал об обстрелах Степанакерта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией". В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.