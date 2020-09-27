Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном

27 сентября, 18:57
Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Как уточнили в пресс-службе Кремля, инициатором разговора выступила армянская сторона.
"Россия серьезно озабочена из-за возобновления широкомасштабных боестолкновений. Для недопущения дальнейшей эскалации противостояния нужно предпринять все необходимые усилия и прекратить военные действия", – говорится в сообщении.
Накануне власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе.
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Пресс-секретарь президента нагорного Карабаха Ваграм Погосян также сообщал об обстрелах Степанакерта.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией". В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: